Федерер: я никогда не допускал недооценки соперников

Победитель 20 турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер назвал факторы, повлиявшие на его результаты в течение карьеры.

«Я уверен в себе, могу рассчитывать на разные аспекты своей игры. Если у меня не идёт подача, я знаю, что мне поможет игра на задней линии. Если что-то идёт не так, я всё равно остаюсь в игре.

Что касается психологии и настроя, то я всегда отношусь к матчах серьёзно. Я никогда не допускаю недооценки соперников. Это очень важный аспект. И обычно я неплохо двигаюсь. Думаю, что во время игры важно правильно понимать тот или иной момент.

Все эти компоненты складываются в единое целое. В моём арсенале много ударов, среди которых я могу выбирать», — приводит слова Федерера Tennis World USA.