Фритц: Куэрри не предоставлял мне много шансов, но я их использовал

21-летний американский теннисист Тейлор Фритц, пробившийся в полуфинал турнира в Чэнду (Китай), прокомментировал победу в четвертьфинале над своим соотечественником Сэмом Куэрри (7:6, 7:5).

«Я думаю, что здорово использовал свои шансы, когда мне предоставлялись такие возможности. На самом деле этих шансов было не много, Куэрри здорово подаёт.

Я очень упорно работал в этом году. Думаю, что настало время сделать следующий шаг, подняться в рейтинге ATP», — приводит слова Фритца пресс-служба ATP-тура.

В полуфинале турнира в Чэнду, призовой фонд которого составляет более $ 1 млн, Фритц сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. Итальянский теннисист в четвертьфинале одержал победу над австралийцем Мэттью Эбденом (6:4, 6:2).