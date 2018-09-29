Федерер: учу китайский, но это непросто

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что он начал учить китайский язык.

«Китайский — сложный язык. Почему я начал его учить? Я не знаю, у меня было свободное время. Показалось, что это будет весело.

Я подумал, что изучение другого языка немного разнообразит мою жизнь. Мне в принципе нравится изучать языки. Я говорю на швейцарском немецком, немецком, французском и английском. Понятно, что я не выучу китайский, чтобы свободно на нём говорить. Но было бы здорово научиться разным фразам, выучить различные предложения.

Как-то мы с моей командой решили взять урок китайского. К нам пришёл учитель, но, по-моему, я один пытался что-то запомнить. Остальные ребята просто смеялись и веселились», — цитирует Федерера Tennis World USA.