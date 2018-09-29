Маррей досрочно завершил сезон после поражения в четвертьфинале в Шэньчжэне

Британский теннисист Энди Маррей решил завершить выступление в нынешнем сезоне после поражения от испанца Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне (4:6, 4:6).

Маррей изначально планировал принять участие в турнире в Пекине, который стартует на следующей неделе, но в результате отказался от этой идеи. По данным BBC, 31-летний теннисист испытывал небольшие болевые ощущения в лодыжке. Дискомфорт подтолкнул его к решению досрочно завершить сезон. Теперь приоритетом Маррея является подготовка к Открытому чемпионату Австралии по теннису.

Маррей в нынешнем сезоне принял участие в шести турнирах. Британец пропустил около 11 месяцев из-за травмы бедра. Теннисисту потребовалась операция, реабилитационный период затянулся.