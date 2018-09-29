На Кубке Лэйвера-2018 был установлен новый рекорд посещаемости

Организаторы выставочного турнира Кубок Лэйвера опубликовали статистику посещаемости. Согласно представленным данным, в 2018 году на турнире, проходившем в Чикаго (США), был установлен рекорд посещаемости.

В общей сложности матчи турнира, проходившие с 21 по 23 сентября, посетили 93 584 зрителя. Рекордная посещаемость была зафиксирована в воскресенье, когда на трибунах присутствовали 19 804 зрителя.

«Я лишь надеюсь, что мы ничего не испортим! Это – наша общая большая победа. Мы не были уверены, что всё так получится в этом году. Но вновь всё прошло здорово! Болельщики были великолепны! Матчи проходили в потрясающей атмосфере. Уровень тенниса был очень высоким.

Я люблю Кубок Дэвиса, мне нравилось играть за свою сборную. Возможно, стоит подумать, как объединить все форматы в рамках одного турнира», — цитирует капитана сборной Мира Джона Макинроя пресс-служба Кубка Лэйвера.