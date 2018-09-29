Впервые в истории тенниса не осталось ни одного победителя ТБШ младше 30 лет

29 сентября 2018 года впервые в истории тенниса сложилась уникальная ситуация, при которой ни один игрок младше 30 лет не является победителем турнира «Большого шлема».

29 сентября 30 лет исполнилось хорватскому теннисисту Марину Чиличу. Он был последним из игроков-победителей турнира «Большого шлема» в возрасте до 30 лет. Чилич является победителем Открытого чемпионата США по теннису 2014 года. Неделю назад 30 лет исполнилось и чемпиону US Open – 2009 аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро.

Рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема» принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, который выигрывал этот титул 20 раз. Испанец Рафаэль Надаль выиграл 17 турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович – 14.