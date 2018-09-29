Донской уступил Веселы в квалификации турнира в Пекине

Россиянин Евгений Донской (6) не сумел выйти в основную сетку соревнований в Пекине, уступив теннисисту из Чехии Иржи Веселы в полуфинальном матче квалификации – 6:7 (3:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.



Донской сумел реализовать 1 брейк-пойнт из 3. На счету Веселы 2 брейк-пойнта из 6. Сегодняшний матч стал первой встречей теннисистов.



За выход в основную сетку Веселы поборется с итальянским теннисистом Маттео Берреттини (3). Донской был единственным представителем России, выступавшим в квалификации.



Матчи основной сетки Открытого чемпионата Китая стартуют в понедельник, 1 октября.