Вердаско: всегда очень тяжело обыгрывать таких теннисистов, как Маррей

Испанец Фернандо Вердаско прокомментировал победу над британцем Энди Марреем, которая позволила ему выйти в полуфинал соревнований в Шэньчжэне.
«Всегда очень тяжело обыгрывать таких теннисистов, как Энди. Ты должен играть на максимум, при этом понимая, что расслабляться нельзя ни на секунду – нужно играть с первого и до последнего розыгрыша. Именно так я и поступил — сосредоточился на матче и не давал возможностей Маррею вернуться в игру», – цитирует Вердаско официальный сайт ATP.
За выход в финал Вердаско поборется с японским теннисистом Йосихито Нисиокой. Маррей после поражения объявил о досрочном завершении сезона. На турнире в Пекине, где он был заявлен, британец не сыграет.
Соревнования в Шэньчжэне продлятся до 30 сентября.
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.