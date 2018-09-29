Вердаско: всегда очень тяжело обыгрывать таких теннисистов, как Маррей

Испанец Фернандо Вердаско прокомментировал победу над британцем Энди Марреем, которая позволила ему выйти в полуфинал соревнований в Шэньчжэне.



«Всегда очень тяжело обыгрывать таких теннисистов, как Энди. Ты должен играть на максимум, при этом понимая, что расслабляться нельзя ни на секунду – нужно играть с первого и до последнего розыгрыша. Именно так я и поступил — сосредоточился на матче и не давал возможностей Маррею вернуться в игру», – цитирует Вердаско официальный сайт ATP.



За выход в финал Вердаско поборется с японским теннисистом Йосихито Нисиокой. Маррей после поражения объявил о досрочном завершении сезона. На турнире в Пекине, где он был заявлен, британец не сыграет.

Соревнования в Шэньчжэне продлятся до 30 сентября.