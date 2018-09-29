Фоньини: я показал отличный теннис в ключевых отрезках матча с Эбденом

Итальянец Фабио Фоньини прокомментировал победу над австралийцем Мэттью Эбденом, которая позволила ему выйти в полуфинал соревнований в Чэнду – 6:4, 6:2.



«Очень доволен сегодняшним матчем. Думаю, я сыграл очень хорошо в определённые отрезки матча, которые в итоге стали ключевыми», – цитирует первого сеяного официальный сайт ATP.



За выход в финал Фоньини поборется с представителем США Тейлором Фритцем. Ранее теннисисты не встречались.

Соревнования в Чэнду, действующим победителем которых является представитель Узбекистана Денис Истомин, завершатся 30 сентября.

В текущем сезоне в активе 31-летнего итальянца победы на трёх соревнованиях (Сан-Паулу, Бостад, Лос-Кабос). На харде Фабио выиграл 16 матчей из 23.