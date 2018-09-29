Маррей: Вердаско отлично играл и заслужил победу

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от испанца Фернандо Вердаско в четвертьфинальном матче соревнований в Шэньчжэне – 4:6, 4:6.



«В первом сете у меня было достаточно возможностей для успешного его завершения, но ни одной из них воспользоваться я не сумел. В то же время, когда возможности имел Вердаско, он играл просто отлично.

Победу во второй партии Фернандо полностью заслужил: отлично подавал, агрессивно действовал на задней линии и не допускал много ошибок», – цитирует Маррея официальный сайт ATP.



После поражения британец снялся с соревнований в Пекине и досрочно завершил сезон. Такое решение он объяснил желанием лучше подготовиться к выступлениям в 2019 году.