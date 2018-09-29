Векич обыграла Саккари на старте турнира в Пекине

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла представительницу Греции Марию Саккари в матче первого раунда соревнований в Пекине – 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.



На счету Векич 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Её соперница отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 7.



Следующей соперницей хорватки станет первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп либо одна из теннисисток, победившая в продолжающейся квалификации.



Действующей победительницей соревнований категории Premier является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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