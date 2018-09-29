Кабаль и Фара вторыми квалифицировались на Итоговый теннисный турнир

Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали вторым дуэтом, которому удалось квалифицироваться на парный Итоговый теннисный турнир в Лондоне. Девятая и десятая ракетки парного рейтинга АТР набрали в этом сезоне 5290 очков, что гарантировало им как минимум восьмое место в чемпионской гонке.



В нынешнем сезоне Кабаль и Фара сумели пробиться в финальные матчи Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.



Действующими победителями ATP Finals в парном разряде является Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия). Наибольшим количеством титулов (4) обладают братья Брайаны, которые в чемпионской гонке идут на третьей строчке.



Итоговый турнир ATP пройдёт в Лондоне в период с 11 по 18 ноября.

Марах и Павич первыми квалифицировались на Итоговый турнир