Гаспарян разгромила Потапову в российском финале турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян уверенно обыграла соотечественницу, Анастасию Потапову, в финальном матче турнира в Ташкенте (Узбекистан) – 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.



Маргарита трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету 17-летней Потаповой 1 эйс и 4 двойные ошибки. Единственным шансом взять подачу соперницы Анастасия не воспользовалась.



Завоёванный титул стал вторым в карьере 23-летней Гаспарян, если говорить о победах на турнирах категории WTA. В 2015 году Маргарита праздновала победу на соревнованиях в Баку (Азербайджан).

В 2017 году турнир в Ташкенте выиграла украинка Катерина Бондаренко.