Хачанов сыграет с Куэрри, Рублёв – с Соузой на старте турнира в Пекине

Состоялась жеребьёвка мужского турнира в Пекине (Китай). Первый номер посева получил аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Он стартует матчем с испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Виньоласом. Немец Александр Зверев (2) встретится с другим испанцем, Роберто Баутиста-Агутом. Болгарин Григор Димитров сразится с американцем Райаном Харрисоном.



Итальянец Фабио Фоньини (4) сыграет с победителем квалификации, а британец Кайл Эдмунд (5) — с Петером Гоёвчиком из Германии.



Россиянин Карен Хачанов стартует матчем с американцем Сэмом Куэрри, Андрей Рублёв сыграет с португальцем Жоау Соузой.



Действующим победителем соревнований категории ATP-500 является испанец Рафаэль Надаль. В решающем матче он разгромил австралийца Ника Кирьоса – 6:2, 6:1. Текущий розыгрыш соревнований он пропускает из-за травмы колена. Турнир завершится 7 октября.