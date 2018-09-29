Фоньини выиграл у Фритца 8 геймов подряд и вышел в финал турнира в Чэнду

Теннисист из Италии Фабио Фоньини (1) вышел в финал соревнований в Чэнду, в трёх партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца – 6:7 (5:7), 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.



Победитель встречи отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и реализацией 6 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



За четвёртый титул в сезоне первый номер посева поспорит с победителем пары Жоау Соуза (Португалия) – Бернард Томич (Австралия).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше Истомин не участвует из-за травмы.