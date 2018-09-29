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Фоньини выиграл у Фритца 8 геймов подряд и вышел в финал турнира в Чэнду

Фоньини выиграл у Фритца 8 геймов подряд и вышел в финал турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из Италии Фабио Фоньини (1) вышел в финал соревнований в Чэнду, в трёх партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца – 6:7 (5:7), 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Победитель встречи отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и реализацией 6 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За четвёртый титул в сезоне первый номер посева поспорит с победителем пары Жоау Соуза (Португалия) – Бернард Томич (Австралия).

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше Истомин не участвует из-за травмы.

29 сентября 2018 года, суббота. 09:40 МСК
Чэнду. 1/2 финала
Матч окончен
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
   5
6:7
7   
6:0
6:3
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
62
США
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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