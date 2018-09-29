Медведев вышел в финал квалификации турнира в Токио

Россиянин Даниил Медведев, посеяный в квалификации турнира в Токио (Япония), вышел в её финал. В двух партиях 22-летний теннисист обыграл хозяина местных кортов Хироки Морию – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.



Сегодняшний матч стал для теннисистов первым очным противостоянием. За выход в основную сетку Открытого чемпионата Японии по теннису Медведев поспорит с победителем пары Егор Герасимов (Беларусь) – Мариуш Копил (Румыния, 5). С белорусским теннисистом Медведев играл две недели назад в рамках Кубка Дэвиса и одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.



Матчи основной сетки турнира в Токио стартуют 1 октября. Финал соревнований состоится в воскресенье, 7 октября.