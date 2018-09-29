Вудбридж: Федерер – партнёр мечты для игры в паре

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж считает, что швейцарец Роджер Федерер является идеальным партнёром для игры в паре.



«Федерер – партнёр моей мечты. Вы можете просто стоять на корте, а он вам скажет, что делать и когда», – цитирует Вудбриджа Tennis World USA.



Также австралиец рассказал о главном трофее в карьере.



«Я победил на 16 турнирах «Большого шлема», но золотая олимпийская медаль – это нечто особенное. Думаю, это самый ценный трофей, который у меня есть, с точки зрения престижа».

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).