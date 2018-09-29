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Томич обыграл Соузу и вышел в финал турнира в Чэнду, где встретится с Фоньини

Томич обыграл Соузу и вышел в финал турнира в Чэнду, где встретится с Фоньини
Теннис / ATP

Теннисист из Австралии Бернард Томич пробился в финал соревнований в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Португалии Жоау Соузу (7) – 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Победитель встречи отметился 12 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 10. На счету Соузы 3 эйса и 1 двойная ошибка. В последнем гейме встречи Соуза имел возможность вернуться в игру, но не сумел реализовать тройной брейк-пойнт.

За главный трофей китайских соревнований Томич поспорит с первым номером посева из Италии Фабио Фоньини.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

29 сентября 2018 года, суббота. 11:00 МСК
Чэнду. 1/2 финала
Матч окончен
Жоау Соуза
Жоау Соуза
50
Португалия
4:6
4:6
 
Бернард Томич
Бернард Томич
123
Австралия
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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