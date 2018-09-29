Типсаревич: ещё в апреле знал, что Джокович вернётся на первую строчку рейтинга

Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде из Сербии Янко Типсаревич заявил, что никогда не сомневался в триумфальном возвращении друга, Новака Джоковича, после травмы.



«Для меня не стоял вопрос, вернётся ли Новак. Я только спрашивал себя, когда он вернётся. Очень жаль, что я нигде не публиковал прогнозы относительно него и не комментировал ситуацию в СМИ, ведь ещё в апреле я знал, что Новак вернётся на первую строчку в рейтинге в течение года», – цитирует Типсаревича Sport Klub.



Напомним, Джокович пропустил большую часть прошлого сезона из-за операции на локте, а в сезоне текущем долго не мог продемонстрировать свой лучший теннис. Тем не менее вторая половина года осталась за ним – Новак стал победителем Уимблдона и Открытого чемпионата США. Вернуться на первую строчку рейтинга ATP он может уже через две недели.

Типсаревич — Джоковичу: много кто пытается быть королём, но теперь вернулся туз