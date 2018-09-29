Коллинз обыграла Бачински на старте соревнований в Пекине

Американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински в матче первого раунда соревнований в Пекине со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.



На счету Коллинз 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка, она реализовала 3 брейк-пойнта из 7.



Следующей соперницей Коллинз станет победительница пары Наоми Осака (Япония, 8) – Мэдисон Кис (США).



Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).