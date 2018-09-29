С. Уильямс: поддержу дочь, если она захочет играть в теннис

Экс первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде из США Серена Уильямс заявила, что не будет препятствовать дочери, Олимпии, если та захочет посвятить жизнь теннису.



«Если она захочет играть, я полностью поддержу её выбор и помогу ей. Вне зависимости от того, какой жизненный путь выберет Олимпия, если он будет оказывать на неё положительное влияние, она получит мою поддержку», – цитирует 37-летнюю Уильямс Tennis World USA.



Ранее Серена признавалась, что не хотела бы, чтобы дочь стала теннисисткой. Уильямс-младшая родила дочь Олимпию 1 сентября 2017 года. Отцом Олимпии является американский предприниматель с армянскими корнями Алексис Оганян.

Серена Уильямс родила дочь