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Мойя: не исключено, что Надаль больше не сыграет в 2018 году

Мойя: не исключено, что Надаль больше не сыграет в 2018 году
Теннис / ATP

Тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Карлос Мойя озвучил возможные сроки возвращения своего подопечного.

«У нас нет никаких дэдлайнов по поводу возвращения Рафы. Если всё будет хорошо, он сможет сыграть в Париже. Если к Парижу Рафаэль восстановиться не успеет, он сыграет на Итоговом турнире в Лондоне или же уже в следующем сезоне.

Сохранение первой строчки рейтинга не является приоритетным для Надаля. Возможно, полтора месяца назад мы могли ориентировать на это, но сейчас в дело вмешалась травма. Здоровье всегда было на первом месте для Рафы», – цитирует Мойю UBITENNIS.

Напомним, Надаль не сумел завершить полуфинальный матч Открытого чемпионата США против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро из-за травмы колена. Сразу же по окончании турнира испанец объявил о пропуске соревнований в Пекине и Шанхае.

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