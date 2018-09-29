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Эрбер обыграл де Минора и вышел в финал турнира в Шэньчжэне

Эрбер обыграл де Минора и вышел в финал турнира в Шэньчжэне
Теннис / ATP

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пробился в финал соревнований в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв седьмой номер посева из Австралии Алекса де Минора – 7:5, 2:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 36 минут.

Эрбер 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 6.

За главный трофей соревнований Эрбер поборется с победителем пары Фернандо Вердаско (Испания, 5) – Йосихито Нисиока (Япония).

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

29 сентября 2018 года, суббота. 12:00 МСК
Шэньчжэнь. 1/2 финала
Матч окончен
Алекс де Минор
Алекс де Минор
40
Австралия
5:7
6:2
   8
6:7
10   
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
67
Франция
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