Эрбер обыграл де Минора и вышел в финал турнира в Шэньчжэне

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пробился в финал соревнований в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв седьмой номер посева из Австралии Алекса де Минора – 7:5, 2:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 36 минут.



Эрбер 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 6.



За главный трофей соревнований Эрбер поборется с победителем пары Фернандо Вердаско (Испания, 5) – Йосихито Нисиока (Япония).



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.