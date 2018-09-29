Соболенко обыграла Контавейт и стала чемпионкой турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко добыла главный трофей на турнире в Ухане (Китай), в двух партиях финального матча обыграв представительницу Эстонии Аннет Контавейт – 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 14 минут.



Арина 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 1 двойная ошибка. Взять подачу Соболенко эстонка шансов не имела.



Сегодняшний завоёванный трофей стал для 20-летней Соболенко вторым в сезоне и карьере, если говорить о соревнованиях категории WTA. Ранее она стала чемпионкой турнира в Нью-Хэйвене.

В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.