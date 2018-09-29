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Соболенко обыграла Контавейт и стала чемпионкой турнира в Ухане

Соболенко обыграла Контавейт и стала чемпионкой турнира в Ухане
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко добыла главный трофей на турнире в Ухане (Китай), в двух партиях финального матча обыграв представительницу Эстонии Аннет Контавейт – 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 14 минут.

Арина 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 1 двойная ошибка. Взять подачу Соболенко эстонка шансов не имела.

Сегодняшний завоёванный трофей стал для 20-летней Соболенко вторым в сезоне и карьере, если говорить о соревнованиях категории WTA. Ранее она стала чемпионкой турнира в Нью-Хэйвене.

В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

29 сентября 2018 года, суббота. 14:05 МСК
Ухань. Финал
Матч окончен
Арина Соболенко
Арина Соболенко
20
Беларусь
6:3
6:3
 
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
27
Эстония
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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