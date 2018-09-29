Мертенс и Схурс – 4-я пара, гарантировавшая себе участие в Итоговом турнире WTA

Бельгийка Элисе Мертенс и представительница Нидерландов Деми Схурс квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре в парном разряде, сообщает официальный сайт соревнований. Для достижения этой цели им нужно было защитить чемпионство на турнире в Ухане, что они сегодня и сделали.



Мертенс и Схурс стали четвёртой парой, попавшей на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Ранее это право завоевали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович, а также чешки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова. Интересно, что Стрыцова и Главачкова гарантировали себе участие в WTA Finals также благодаря успешному выступлению в Ухане.



Итоговый турнир WTA пройдёт с 21 по 28 октября.

Главачкова и Стрыцова квалифицировались на Итоговый чемпионат в парном разряде