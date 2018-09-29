Гаспарян: абсолютно не рассчитывала на победу в Ташкенте

Россиянка Маргарита Гаспарян прокомментировала победу на соревнованиях в Ташкенте. В решающем матче турнира она обыграла соотечественницу, Анастасию Потапову.



«Когда приезжала в Ташкент, то планировала просто сыграть на соревнованиях. Абсолютно не рассчитывала на титул. Моя цель состояла в том, чтобы просто провести несколько хороших матчей.



Эта победа особенная, ведь она даст мне возможность сыграть на многих крупных турнирах в Австралии. Чувствую, что сейчас играю лучше, чем ранее. Я очень много работала над физической подготовкой, и это принесло плоды. Было тяжело играть против подруги, но я была готова к этому.



Эта неделя оказалась просто потрясающей. Теперь чувствую себя уставшей, но уровень уверенности возрос. Я действительно устала, ведь выступала не только в одиночном разряде, но и в парном», – цитирует Гаспарян официальный сайт WTA.

Гаспарян разгромила Потапову в российском финале турнира в Ташкенте