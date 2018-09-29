Остапенко одолела Рыбарикову в матче первого круга турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (12) обыграла словачку Магдалену Рыбарикову в матче первого раунда соревнований в Пекине – 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.



На счету Остапенко 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Рыбарикова допустила 4 двойные ошибки и отметилась стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 3 из 3. Эйсами словачка не отличилась.



Следующей соперницей Остапенко станет обладательница «уайлд-кард» из Китая Ван Цян.



Действующей победительницей соревнований категории Premier является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Турнир продлится до 7 октября.