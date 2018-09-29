Нисиока одержал волевую победу над Вердаско и вышел в финал в Шэньчжэне

Японский теннисист Йосихито Нисиока, пробившийся в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, вышел в финал, в трёх партиях обыграв пятый номер посева из Испании Фернандо Вердаско – 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 20 минут.

На счету японского теннисиста 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Вердаско выполнил 14 эйсов, совершил 6 ошибок на подаче и сделал 4 брейка.

За главный трофей соревнований 23-летний Нисиока поспорит с французским теннисистом Пьер-Югом Эрбером.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен.