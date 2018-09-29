Конта проиграла Гёргес на старте турнира в Пекине

Британская теннисистка Йоханна Конта потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Китая, уступив в трёх сетах представительнице Германии Юлии Гёргес — 2:6, 6:4, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

На счету Конты 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Её соперница выполнила 12 эйсов, допустила 5 ошибок при подаче и сделала 4 брейка. В личных встречах Гёргес ведёт — 2-0.

Во втором круге Гёргес встретится либо с немкой Андреа Петкович, либо с украинкой Лесей Цуренко.

Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).