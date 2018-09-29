Соболенко: нужно проводить в Китае побольше турниров

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдерживала своих радостных эмоций после победы над эстонкой Анетт Контавейт в финале турнира в Ухане (Китай) со счётом 6:3, 6:3.

«Cегодня был великолепный теннис, отличный уровень. Это одно из моих любимых мест для игры. С наслаждением выступаю здесь и всегда жду эту часть сезона. Нужно проводить в Китае побольше турниров!



Как я работаю над улучшением своей игры? Я просто пытаюсь быть более спокойной на корте, как можно удобнее принимать мячи, не идти агрессивно на каждый удар», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Напомним, 20-летняя Соболенко завоевала второй трофей в сезоне и карьере, если говорить о соревнованиях категории WTA. Ранее она стала чемпионкой турнира в Нью-Хэйвене.