Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Победа Соболенко над Контавейт — в обзоре финала турнира в Ухане

Победа Соболенко над Контавейт — в обзоре финала турнира в Ухане
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на турнире в Ухане (Китай), взяв верх в двух партиях над представительницей Эстонии Анетт Контавейт – 6:3, 6:3.

Завоёванный трофей стал для 20-летней Соболенко вторым в сезоне и карьере, если говорить о соревнованиях категории WTA. Ранее она стала чемпионкой турнира в Нью-Хэйвене.

В прошлогоднем финале в Ухане француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Ранее Соболенко заявила, что стала спокойнее вести себя на корте и это помогло ей улучшить свою игру. 20-летняя спортсменка довольна сотрудничеством с тренером Дмитрием Турсуновым, с которым начала работать перед травяным сезоном 2018 года.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент