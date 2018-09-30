Победа Соболенко над Контавейт — в обзоре финала турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на турнире в Ухане (Китай), взяв верх в двух партиях над представительницей Эстонии Анетт Контавейт – 6:3, 6:3.



Завоёванный трофей стал для 20-летней Соболенко вторым в сезоне и карьере, если говорить о соревнованиях категории WTA. Ранее она стала чемпионкой турнира в Нью-Хэйвене.



В прошлогоднем финале в Ухане француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Ранее Соболенко заявила, что стала спокойнее вести себя на корте и это помогло ей улучшить свою игру. 20-летняя спортсменка довольна сотрудничеством с тренером Дмитрием Турсуновым, с которым начала работать перед травяным сезоном 2018 года.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».