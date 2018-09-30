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Касаткина покинула Открытый чемпионат Китая, Кербер и Бабош вышли во второй круг

Касаткина покинула Открытый чемпионат Китая, Кербер и Бабош вышли во второй круг
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина неудачно выступила на старте турнира в Пекине (Китай). В матче первого раунда 21-летняя спортсменка проиграла немке Лауре Зигемунд, отказавшись от борьбы во втором сете, — 3:6, 2:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. За это время Касаткина ни разу не подала навылет, 7 раз ошиблась на своей подаче и сделала 3 брейка. Её соперница также не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Зигемунд сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Пекин. Женщины. Первый круг

Анжелика Кербер (Германия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:2.

Тимя Бабош (Венгрия) — Се Шувэй (Тайвань) — 6:2, 6:2.

30 сентября 2018 года, воскресенье. 07:30 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Россия
3:6
Rt
2:4
 
Лаура Зигемунд
Лаура Зигемунд
Германия
30 сентября 2018 года, воскресенье. 07:30 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
Германия
6:2
6:2
 
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
30 сентября 2018 года, воскресенье. 07:30 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
6:2
6:2
 
Се Шувэй
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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