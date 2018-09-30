Ястремская в первом матче Открытого чемпионата Китая уступила Сайсай

Украинка Даяна Ястремская завершила выступления на старте турнира в Пекине (Китай), проиграв в двух сетах местной теннисистке Чжэн Сайсай со счётом 4:6, 3:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Ястремская дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 3 брейка. Её соперница не выполнила ни одного эйса, 2 раза ошиблась на своей подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 возможных.

За выход в третий круг Сайсай поборется либо с американкой Слоан Стивенс, либо с представительницей России Анастасией Павлюченковой.

Действующей победительницей турнира категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).