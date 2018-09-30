Остапенко: в начале матча с Рыбариковой я больше боролась с собой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой в матче первого круга турнира в Пекине (Китай) — 6:4, 7:6 (7:3).

«На этом турнире я нацелена быть последовательной, хотя в начале матча у меня не всё получалось. Наверное, больше боролась с собой – это соперничество самое сложное.



Соперница сыграла хорошо, она отлично подаёт. Сначала я не вошла в этот ритм, но затем, думаю, стала играть лучше.



Чувствую себя хорошо на этом этапе сезона, просто у менять есть небольшая проблема с левым запястьем. Из-за этого не могу как следует выполнить своей бэкхенд. Но мне нравится здесь играть, и я постараюсь показать свой лучший теннис», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Остапенко станет обладательница «уайлд-кард» из Китая Ван Цян.

Остапенко одолела Рыбарикову в матче первого круга турнира в Пекине