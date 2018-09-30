Додиг и Павич за 52 минуты выиграли турнир в Чэнду в парном разряде

Хорватские теннисисты Иван Додиг и Мате Павич одержали победу в парном разряде на турнире в Чэнду (Китай). В решающем матче они в двух партиях взяли верх над американцем Остином Крайчеком и представителем Индии Джейваном Недунчезияном — 6:2, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 52 минуты. За это время Додиг и Павич выполнили 2 эйса, трижды ошиблись на подаче и сделали 3 брейка. Их соперники один раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Завоёванный титул в Чэнду стал в карьере Додига 11-м в в парном разряде, а для Павича — 13-м. Этот успех принёс им 250 рейтинговых очков и более $ 57 тыс. призовых.

30 сентября в финале одиночного разряда Бернард Томич из Австралии встретится с итальянцем Фабио Фоньини.