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Кис и Цуренко выступят во втором круге Открытого чемпионата Китая

Кис и Цуренко выступят во втором круге Открытого чемпионата Китая
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис преодолела стартовый раунд турнира в Пекине (Китай), где она оказалась сильнее соотечественницы, Бернарды Пера, — 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Кис, посеянная под 17-м номером, выполнила 8 эйсов, один раз ошиблась на своей подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2. Её соперница один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Кис поборется с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Ализе Корне (Франция).

Действующей победительницей турнира категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия.

Пекин. Женщины. Первый круг

Андреа Петкович (Германия) — Леся Цуренко (Украина) — 2:6, 6:7 (2:7).

30 сентября 2018 года, воскресенье. 09:00 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
Бернарда Пера
США
3:6
4:6
 
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
США
30 сентября 2018 года, воскресенье. 09:05 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Германия
2:6
   2
6:7
7   
 
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Украина
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