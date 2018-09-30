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Финалистка прошлогоднего турнира в Пекине Халеп досрочно завершила матч с Жабер

Финалистка прошлогоднего турнира в Пекине Халеп досрочно завершила матч с Жабер
Теннис / WTA

Первая ракетка мира Симона Халеп завершила выступления на Открытом чемпионате Китая уже на старте соревнований. В поединке с представительницей Туниса Онс Жабер румынская теннисистка проиграла первый сет со счётом 1:6, а затем решила отказаться от дальнейшей борьбы.

Спортсменки провели на корте 32 минуты. За это время Халеп ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. Жабер выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на своей подаче и сделала 3 брейка.

Следующей соперницей Жабер станет хорватка Донна Векич, которая в первом круге уверенно прошла гречанку Марию Саккари — 6:1, 6:4.

В прошлогоднем финале турнира в столице Китая Халеп дошла до финала, где уступила француженке Каролин Гарсии.

30 сентября 2018 года, воскресенье. 12:30 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
Симона Халеп
Румыния
Rt
1:6
 
 
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
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