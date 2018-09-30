Маклахлан и Солсбери одержали победу в финале парного турнира в Шэньчжэне

Японский теннисист Бен Маклахлан в дуэте с британцем Джо Солсбери выиграли турнир в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде, одолев на двух тай-брейках Раджива Рама (США) и Роберта Линдстедта (Швеция) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Маклахлан и Солсбери выполнили 6 эйсов, допустили одну ошибку на своей подаче и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Их соперники шесть раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и также не сделали ни одного брейка.

Трофей в Шэньчжэне принесёт Маклахлану и Солсбери около $ 40 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

Напомним, в финале турнира в одиночном разряде за титул поборются японец Йосихито Нисиока и француз Пьер-Юг Эрбер.