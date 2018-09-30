Томич на тай-брейке вырвал победу у Фоньини в финале турнира в Чэнду

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Чэнду (Китай) под первым номером, не смог выиграть главный трофей соревнований, в трёх сетах проиграв представителю Австралии Бернарду Томичу — 1:6, 6:3, 6:7 (7:9).

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. 13-я ракетка мира выполнил 7 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету его соперника 12 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 5 сделанных брейков. Таким образом, Фоньини не удалось завоевать четвёртый титул в сезоне.

Призовой фонд турнира в Чэнду составил $ 1 070 040. В 2017 году победителем соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше он не участвовал из-за травмы.