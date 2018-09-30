Халеп: не знаю, что будет дальше. Нужно сделать МРТ

Первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала решение досрочно завершить матч первого круга турнира в Пекине (Китай) с Онс Жабер из Туниса. Румынка уступила в первом сете со счётом 1:6 и отказалась от дальнейшей борьбы.

«Лечение помогло привести в тонус мышцы, но теперь снова ощущаю дискомфорт в костях. Сейчас просто волнуюсь. Разочарована, поскольку не смогла продолжить игру.

Пока не знаю, что будет дальше. Поеду домой, чтобы сделать МРТ-обследование", — цитирует Халеп пресс-служба WTA.

В прошлогоднем финале соревнований категории Premier в столице Китая Халеп в решающей встрече уступила француженке Каролин Гарсии.

Ранее 27-летняя теннисистка пожаловалась на боли в спине после поражения от Доминики Цибулковой из Словакии в матче второго раунда турнира в Ухане.