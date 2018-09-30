Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Нисиока выиграл турнир в Шэньчжэне, завоевав первый трофей ATP в карьере

Нисиока выиграл турнир в Шэньчжэне, завоевав первый трофей ATP в карьере
Теннис / ATP

Японский теннисист Йосихито Нисиока одержал победу на турнире в Шэньчжэне (Китай), обыграв в трёх партиях француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Нисиока ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Его соперник выполнил 12 эйсов, допустил 9 ошибок на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6.

Таким образом, 23-летнему японцу удалось успешно пройти квалификацию, дойти до финала и выиграть первый в карьере титул ATP. По итогам турнира Нисиока войдёт в первую сотню рейтинга.

Призовой фонд соревнований в Шэньчжэне составил $ 733 655. В 2017 году здесь одержал победу представитель Бельгии Давид Гоффен.

30 сентября 2018 года, воскресенье. 12:30 МСК
Шэньчжэнь. Финал
Матч окончен
Йосихито Нисиока
Йосихито Нисиока
171
Япония
7:5
2:6
6:4
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
67
Франция
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент