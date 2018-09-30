Нисиока выиграл турнир в Шэньчжэне, завоевав первый трофей ATP в карьере

Японский теннисист Йосихито Нисиока одержал победу на турнире в Шэньчжэне (Китай), обыграв в трёх партиях француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Нисиока ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Его соперник выполнил 12 эйсов, допустил 9 ошибок на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6.

Таким образом, 23-летнему японцу удалось успешно пройти квалификацию, дойти до финала и выиграть первый в карьере титул ATP. По итогам турнира Нисиока войдёт в первую сотню рейтинга.

Призовой фонд соревнований в Шэньчжэне составил $ 733 655. В 2017 году здесь одержал победу представитель Бельгии Давид Гоффен.