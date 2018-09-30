Халеп впервые с 2012 года потерпела четыре поражения кряду

Румынская теннисистка Симона Халеп досрочно завершила матч первого круга Открытого чемпионата Китая с Онс Жабер из Туниса. Первая ракетка мира уступила в первом сете со счётом 1:6, а затем решила отказаться от дальнейшей борьбы.

Для чемпионки «Ролан Гаррос» это поражение стало четвёртым подряд. Ранее 27-летняя спортсменка неудачно выступила в финале в Цинциннати, не преодолела первый раунд US Open и провалила стартовый матч в Ухане. Последний раз такое произошло с Халеп в середине 2012 года, когда она только пробилась в топ-50 рейтинга WTA. Тогда её безвыигрышная серия достигла пяти игр.

На прошлой неделе Халеп пожаловалась на боли в спине после поражения от Доминики Цибулковой из Словакии в матче второго круга турнира в Ухане.

Халеп: не знаю, что будет дальше. Нужно сделать МРТ