Флипкенс в трёх сетах выиграла у Бултер и прошла во второй круг турнира в Пекине

В стартовом поединке Открытого чемпионата Китая по теннису представительница Бельгии Кирстен Флипкенс в упорной борьбе одолела британскую спортсменку Кэйти Бултер — 4:6, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.
На счету Флипкенс 6 реализованных брейк-пойнтов, 7 эйсов и такое же количество ошибок на своей подаче. Её соперница сделала 4 брейка, один раз подала навылет и допустила 6 двойных ошибок.
Во втором круге турнира Флипкенс встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Кики Бертенс (Нидерланды).
Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.
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