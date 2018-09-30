Флипкенс в трёх сетах выиграла у Бултер и прошла во второй круг турнира в Пекине

В стартовом поединке Открытого чемпионата Китая по теннису представительница Бельгии Кирстен Флипкенс в упорной борьбе одолела британскую спортсменку Кэйти Бултер — 4:6, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

На счету Флипкенс 6 реализованных брейк-пойнтов, 7 эйсов и такое же количество ошибок на своей подаче. Её соперница сделала 4 брейка, один раз подала навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Во втором круге турнира Флипкенс встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.