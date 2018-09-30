Томич после победы над Фоньини в Чэнду вернётся в топ-100 рейтинга ATP

Австралиец Бернард Томич, который в финале турнира в Чэнду (Китай) обыграл итальянца Фабио Фоньини, получившего первый номер посева, с 1 октября улучшит свои позиции в рейтинге ATP.

Томич завоевал первый титул ATP с 2015 года, когда он выиграл соревнования в Боготе. В Чэнду он преодолел квалификацию, а в решающем противостоянии с Фоньини смог отыграть четыре матчбола. Эта победа стала для 26-летнего спортсмена первой над теннисистом топ-20 с августа 2016 года, когда он в Цинциннати обыграл японца Кея Нисикори.

Таким образом, с понедельника Томич поднимется в рейтинге со 123-го места на 76-е. Он начал сезон 140-й ракеткой мира, а затем был близок к вылету из топ-250. Всего австралиец является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.