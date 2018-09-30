Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница пяти турниров «Большого шлема» швейцарская теннисистка Мартина Хингис сообщила, что ждёт ребёнка.

Спортсменка поблагодарила всех в социальных сетях за поздравления с днём рождения и сообщила, что она в последний раз празднует день рождения в качестве пары со своим избранником Гаральдом Лиманном, бывшим спортивным физиотерапевтом.



«Спасибо за все поздравления с днём рождения! Счастлива сообщить, что в последний раз празднуем этот день в качестве пары… Скоро мы станем семьёй из трёх человек!» — написала Хингис в «Твиттере», выложив фото маленького розового платья для игры в теннис.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Хингис.

Хингис и Лиманн женились в Швейцарии в июле 2018 года. До этого их отношения длились около года.