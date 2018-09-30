Бертенс разгромила Кырстю и вышла во второй круг турнира в Пекине

Голландская теннисистка Кики Бертенс уверенно обыграла румынку Сорану Кырстю на старте турнира в Пекине (Китай). Бертенс, которая была посеяна под 11-м номером, победила со счётом 6:2, 6:0.

Матч продолжался 52 минуты. 11-я ракетка мира Бертенс сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов. Кырстя, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и взяла 1 брейк.

Во втором круге турнира в Пекине Кики Бертенс сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, которая ранее обыграла британку Кэйти Бултер, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию. Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8 млн. Соревнования проводятся на харде.