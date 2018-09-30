Стивенс: Павлюченкова – очень сильная соперница, безумно рада, что обыграла её

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала выход во второй круг турнира в Пекине (Китай). В первом круге Стивенс нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:4.

«Я безумно рада, что вышла в следующий круг. Я провела очень тяжёлый матч против сильной соперницы.

Если честно, я расстроилась, проиграв первый сет. Очень рада, что смогла навязать борьбу, не сдалась, продолжила играть и довела дело до победы.

Условия в Пекине не меняются. Здесь очень холодно! Но в дневное время царит хорошая погода. Такие условия немного удивляют, но все мы находимся в одинаковой ситуации», — цитирует Стивенс пресс-служба WTA.

Соперницей Стивенс по второму кругу турнира станет китаянка Чжэн Сайсай, которая ранее обыграла Украинку Даяну Ястремскую. Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8 млн.