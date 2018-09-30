Кафельников: хочу раскодироваться в «Твиттере», еле держусь

Бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников, являющийся поклонником московского «Спартака», опубликовал новое видео в «сториз» в «Инстаграме». После поражения «Спартака» в 9-м туре РПЛ от «Ростова» (0:1) бывший теннисист признался, что очень хочет вернуться в «Твиттер».

«Честно хочу раскодироваться в «Твиттере» после сегодняшнего матча… Еле держусь. Еле держусь», — сказал Кафельников.

Кафельников «заморозил» свой аккаунт в «Твиттере» после поражения «Спартака» от «Рапида» в Лиге Европы (0:2). Перед матчем бывший теннисист пообещал, что уйдёт из «Твиттера» на девять месяцев в случае поражения.

После поражения от «Ростова» безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла четырёх матчей. В турнирной таблице чемпионата страны «Спартак» занимает 5-е место с 15 очками. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на семь очков.