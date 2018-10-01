Потапова: неделя в Ташкенте была великолепной, я пробилась в свой второй финал

Российская теннисистка Анна Потапова поделилась эмоциями после поражения в финале турнира в Ташкенте (Узбекистан). Потапова в финальном матче уступила своей соотечественнице Маргарите Гаспарян (2:6, 1:6). Несмотря на поражение в финале Потапова осталась довольна своим выступлением.

«Это была великолепная неделя. Я пробилась в свой второй финал турнира WTA. Небольшой перерыв перед «Кубком Кремля». Увидимся через пару недель", — написала Потапова в своём «твиттере».

Завоёванный титул стал вторым в карьере 23-летней Гаспарян, если говорить о победах на турнирах категории WTA. В 2015 году Маргарита праздновала победу на соревнованиях в Баку (Азербайджан).

В 2017 году турнир в Ташкенте выиграла украинка Катерина Бондаренко.