17 эйсов помогли Раоничу победить Маннарино в Токио, Пэр обыграл Джарри

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Милош 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Раонич поспорит с победителем поединка Йосуке Ватануки (Япония, Q) — Робин Хасе (Нидерланды).
Токио. Мужчины. Первый круг
Бенуа Пэр (Франция) — Николас Джарри (Чили) — 6:4, 7:6 (7:1).
Турнир в Токио с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября.
Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену
На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.