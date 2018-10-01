Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

17 эйсов помогли Раоничу победить Маннарино в Токио, Пэр обыграл Джарри

17 эйсов помогли Раоничу победить Маннарино в Токио, Пэр обыграл Джарри
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Милош 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Раонич поспорит с победителем поединка Йосуке Ватануки (Япония, Q) — Робин Хасе (Нидерланды).

Токио. Мужчины. Первый круг
Бенуа Пэр (Франция) — Николас Джарри (Чили) — 6:4, 7:6 (7:1).

Турнир в Токио с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября.

01 октября 2018 года, понедельник. 06:00 МСК
Токио. 1-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
Франция
3:6
4:6
 
Милош Раонич
Милош Раонич
Канада
01 октября 2018 года, понедельник. 06:00 МСК
Токио. 1-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
Франция
6:4
7:6
 
Николас Джарри
Николас Джарри
Чили
Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену
На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент